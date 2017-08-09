قاذفات أمريكا "النووية" تتوجه إلى شبه الجزيرة الكورية .

واشنطن 9 اغسطس 2017 (وال)- وجهت الولايات المتحدة قاذفات القنابل النووية الخاصة بها، مساء أمس الثلاثاء إلى شبه الجزيرة الكورية لمواجهة أي تهديدات ممكن أن تصدر عن كوريا الشمالية. وأشارت تقارير صحفية إلى أن قاذفتي قنابل نووية من طراز "بي1-بي-أيه إس" الأسرع من الصوت، أجرت تدريبات جوية بمحاذات للطائرات اليابانية والكورية الجنوبية على مدى 10 ساعات قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية بالقرب من جزيرة "كيوشو" الجنوبية في عرض واضح للقوة ضد بيونغ يانغ.