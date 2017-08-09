المفوضية الأوروبية : تعافي الاقتصاد الأوروبي بعد مرور عشرة أعوام على الأزمة الاقتصادية العالمية .

بروكسل 9 اغسطس 2017 ( وال )- وصفت المفوضية الأوروبية الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها والتي أدت إلى تعافي الاقتصاد الأوروبي بعد مرور عشرة أعوام على الأزمة الاقتصادية العالمية بـ"الحاسمة" . ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم تاكيد المفوضية أن الاقتصاد الأوروبي يبدو الآن أفضل حالاً ، خاصة في ظل انخفاض معدلات البطالة وتنامي معدلات النمو وانتعاش الاستثمارات ، منوهة بأن "المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية مشجعة ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله". وحسب البيان الصادر باسم المفوضية فإن المفوضية تسعى إلى العمل في المرحلة القادمة على إنجاز الاتحاد المالي وتبني مقاربة متوازنة حول كيفية التعامل مع الأزمات للحفاظ على تماسك السوق الموحدة مستقبلاً. وتعمل مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 على تنفيذ مخطط لإنعاش وتنشيط الاستثمارات داخل أوروبا عُرف بـ"مخطط يونكر" نسبة لرئيس المفوضية " جان كلود يونكر " الذي أطلقه، وتبلغ قيمته 225 مليار يورو. واشارت الوكالة الايطالية إلى أن أزمة الرهن العقاري عام 2007 التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قد عرضت للخطر كبرى المصارف الأوروبية ، وأدت تداعياتها لاحقاً إلى أزمة مصرفية وأزمة ديون سيادية، أثرت على الاقتصاد الحقيقي للدول الأعضاء. وقد أدت الأزمة خاصة في سنواتها الأولى إلى آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة خاصة في الدول الأوروبية الأكثر فقراً. ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن آخر الاحصائيات الأوروبية تفيد بأن معدلات البطالة في مجمل دول الاتحاد قد وصلت إلى 7,8 في المئة في مايو هذا العام، و8,7 في المئة في دول منطقة اليورو (19 دولة) للفترة نفسها، وهي المعدلات الأدنى منذ عام 2008. ...( وال )...