الداخلية الإيطالية: استمرار وتيرة تراجع أعداد المهاجرين .



روما 9 اغسطس 2017 ( وال )- آظهرت بيانات لوزارة الداخلية الايطالية

استمرار وتيرة تراجع اعداد المهاجرين غير النظاميين الذي يصلون بحرا إلى

التراب الإيطالي منذ أسبوع إلى الآن ، مشيرة إلى ذلك ساهم في انخفاضهم

هذا العام مقارنة بالعام المنصرم بمعدل تجاوز الـ 3 بالمائة .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن بيانات الوزارة التي صدرت

اليوم الاربعاء أن هذا التراجع جاء نتيجة إلى انخفاض الوافدين خلال شهر

يوليو الماضي ، (من ( 23552 ) إلى ( 11459) وذلك على الرغم من أن أرقام

المهاجرين في الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت تلك المسجلة في

الأشهر المماثلة من العام الماضي.

وبناء على هذه البيانات ، فقد وصل إلى البلاد ( 96 ) ألف و ( 845 )

مهاجر في الفترة من مطلع يناير من العام الحالي إلى صباح اليوم الأربعاء

، مسجلين بذلك انخفاضا بنسبة ( 3.47 ) بالمائة ، مقارنة بنفس المدة من

العام المنصرم حيث تم توثيق وصول ( 100 ) ألف و ( 28 ) شخص.

وأشارت الداخلية الإيطالية إلى أن الموجة الأكبر من الوافدين منذ

بداية العام تم تسجيلها في يوم 25 يوليو الماضي بوصول ألف و28 مهاجر .

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