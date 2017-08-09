الداخلية الإيطالية: استمرار وتيرة تراجع أعداد المهاجرين .
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 16:11:00
\nروما 9 اغسطس 2017 ( وال )- آظهرت بيانات لوزارة الداخلية الايطالية \nاستمرار وتيرة تراجع اعداد المهاجرين غير النظاميين الذي يصلون بحرا إلى \nالتراب الإيطالي منذ أسبوع إلى الآن ، مشيرة إلى ذلك ساهم في انخفاضهم \nهذا العام مقارنة بالعام المنصرم بمعدل تجاوز الـ 3 بالمائة .\n ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن بيانات الوزارة التي صدرت \nاليوم الاربعاء أن هذا التراجع جاء نتيجة إلى انخفاض الوافدين خلال شهر \nيوليو الماضي ، (من ( 23552 ) إلى ( 11459) وذلك على الرغم من أن أرقام \nالمهاجرين في الأشهر الستة الأولى من هذا العام فاقت تلك المسجلة في \nالأشهر المماثلة من العام الماضي.\n وبناء على هذه البيانات ، فقد وصل إلى البلاد ( 96 ) ألف و ( 845 ) \nمهاجر في الفترة من مطلع يناير من العام الحالي إلى صباح اليوم الأربعاء \n، مسجلين بذلك انخفاضا بنسبة ( 3.47 ) بالمائة ، مقارنة بنفس المدة من \nالعام المنصرم حيث تم توثيق وصول ( 100 ) ألف و ( 28 ) شخص.\n وأشارت الداخلية الإيطالية إلى أن الموجة الأكبر من الوافدين منذ \nبداية العام تم تسجيلها في يوم 25 يوليو الماضي بوصول ألف و28 مهاجر .\n ....( وال )....