النفط يرتفع متجاوزا 52 دولارا قبيل تقرير المخزونات في أمريكا .

لندن 9 اغسطس 2017 ( وال )- شهدت أسعار النفط مزيدا من المكاسب لتتجاوز 52 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء قبيل نشر تقرير أسبوعي عن مخزونات النفط الأمريكية الذي يتوقع أن يظهر تراجع المخزونات للأسبوع السادس ، إلا أن الشكوك حول الامتثال لاتفاق خفض إنتاج الخام وتقوده منظمة أوبك حد من المكاسب. وقال معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر امس الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات وارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير، بينما زادت مخزونات البنزين على غير المتوقع. وانخفضت مخزونات الخام 7.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 478.4 مليون برميل بينما توقع المحللون انخفاضها 2.7 مليون برميل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير مخزونات النفط الأسبوعية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا إلى 52.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش ، بعدما انخفض على مدار يومين ، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا إلى 49.47 دولار للبرميل. ...( وال )....