التوقيع على خطة عمل بين وزارة الشؤون الإجتماعية ومنظمة اليونيسيف.



طرابلس 09 أغسطس 2017 (وال) - تم ظهر اليوم بديوان وزارة الشؤون

الإجتماعية بحكومة الوفاق الوطني ، التوقيع على خطة عمل لحماية الأطفال

في ليبيا وبمختلف شرائحهم مع منظمة اليونسيف ، وذلك في إطار التعاون بين

حكومة الوفاق الوطني ، والمنظمات الدولية .

ووقعت الاتفاقية عن الجانب الليبي وزيرة الشؤون الإجتماعية \" فاضي

الشافعي \" والمدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف \" قيرت كابلاري \"

وأكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية \" فاضي الشافعي \" في تصريح لوكالة

الأنباء الليبية - على أهمية التعاون مع منظمة دولية مثل منظمة اليونيسيف

، لرفع المعاناة عن الأطفال الليبيين ، وزرع الإبتسامة وإرجاع الأمل

لأطفال الفئات الخاصة ، بما يكفل حقهم للإندماج مع المجتمع لحفظ آدميتهم

، والتي سلبتها الظروف الراهنة والأزمة التي تمر بها البلاد حالياً.

ومن جهته أوضح المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف في تصريح لـــ ( وال

) ،أن خطة العمل التى ستتكفل بها المنظمة ستستمر لــ 18 شهر ، مشيرا

بأنها بداية لتعاون قوي ودائم مع وزارة الشؤون الإجتماعية لمساعدة

الأطفال الليبيين ، وأن منظمة اليونيسيف هي موجودة الآن في ليبيا ، وفي

المستقبل القريب ستستمر في دورها بمساعدة الأطفال ، مشددا على دور

الوزارت والمؤسسات الحكومية في البلاد ، لمساندة عمل اليونيسيف.

هذا وحضر مراسم التوقيع على الخطة كلاً من: وكيل وزارة الشؤون

الإجتماعية \" محسن أبوسنينة \"، والممثل الخاص لليونيسيف في ليبيا الدكتور

\"غسان خليل \"، ومديرة مكتب التعاون الفني بوزارة الشؤون الإجتماعية \"

نعيمة الرياني\" .



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