التوقيع على خطة عمل بين وزارة الشؤون الإجتماعية ومنظمة اليونيسيف.
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 16:04:00
\n طرابلس 09 أغسطس 2017 (وال) - تم ظهر اليوم بديوان وزارة الشؤون \nالإجتماعية بحكومة الوفاق الوطني ، التوقيع على خطة عمل لحماية الأطفال \nفي ليبيا وبمختلف شرائحهم مع منظمة اليونسيف ، وذلك في إطار التعاون بين \nحكومة الوفاق الوطني ، والمنظمات الدولية . \n ووقعت الاتفاقية عن الجانب الليبي وزيرة الشؤون الإجتماعية \" فاضي \nالشافعي \" والمدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف \" قيرت كابلاري \"\n وأكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية \" فاضي الشافعي \" في تصريح لوكالة \nالأنباء الليبية - على أهمية التعاون مع منظمة دولية مثل منظمة اليونيسيف\n، لرفع المعاناة عن الأطفال الليبيين ، وزرع الإبتسامة وإرجاع الأمل \nلأطفال الفئات الخاصة ، بما يكفل حقهم للإندماج مع المجتمع لحفظ آدميتهم \n، والتي سلبتها الظروف الراهنة والأزمة التي تمر بها البلاد حالياً.\n ومن جهته أوضح المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسيف في تصريح لـــ ( وال\n) ،أن خطة العمل التى ستتكفل بها المنظمة ستستمر لــ 18 شهر ، مشيرا \nبأنها بداية لتعاون قوي ودائم مع وزارة الشؤون الإجتماعية لمساعدة \nالأطفال الليبيين ، وأن منظمة اليونيسيف هي موجودة الآن في ليبيا ، وفي \nالمستقبل القريب ستستمر في دورها بمساعدة الأطفال ، مشددا على دور \nالوزارت والمؤسسات الحكومية في البلاد ، لمساندة عمل اليونيسيف.\n هذا وحضر مراسم التوقيع على الخطة كلاً من: وكيل وزارة الشؤون \nالإجتماعية \" محسن أبوسنينة \"، والممثل الخاص لليونيسيف في ليبيا الدكتور\n\"غسان خليل \"، ومديرة مكتب التعاون الفني بوزارة الشؤون الإجتماعية \" \nنعيمة الرياني\" .\n \n ...(وال)...