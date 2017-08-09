وزير الخارجية يجتمع مع رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا .

طرابلس 9 اغسطس 2017 (وال) - اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \\\" محمد سيالة \\\" اليوم الاربعاء مع رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا \\\"بيتينا مو شايد \\\" .\

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين ليبيا والبعثة .\

وعبرت \\\" موشايد\\\"عن تفاؤلها بما وجدته خلال زيارتها الى طرابلس سواء على مستوى المؤسسات العامة او من خلال تعاملها المباشر مع المواطنين ،مشيرة بالخصوص الى زيارتها الى احد المصائف بجنزور وتواصلها مع الاطفال في تلك المنطقة وحوارها معهم ومالمسته من توفر للامن والاستقرار في كل المناطق التي زارتها .\

واوضحت \\\"موشايد\\\" ان المدة القادمة ستشهد استئناف للعمل في عدد من المشاريع التنموية في اطار التعاون الثنائي بين ليبيا والاتحاد الاوروبي وعقد مزيد من ورش العمل التي تسلط الضوء على عدد من مشاريع التعاون في مجالات البنوك والاعلام والتنمية التي تشمل القطاعات كافة .\

وعبرت \\\" موشايد \\\" عن سعادتها بمشاركة المراة الليببة ومشاركتها الفاعلة في القطاعين العام والخاص ،داعية الى بث روح التسامح بين افراد المحتمع والانطلاق نحو عملية البناء والتعمير لبلادهم .\

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