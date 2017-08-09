لجنة المسابقات تعتمد بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

طرابلس 9 اغسطس 2017 (وال)- اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم 14 ملعبا لاقامة عليها مباريات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2017 -2018. وأوضحت اللجنة بان الملاعب المعتمده هي ( ملعب طرابلس وملعب مصراتة وملعب الخمس ، وملعب ترهونة وملعب الاولمبي الزاوية وملعب زواره و ملعب سبها وملعب البيضاء وملعب امساعد وملعب المرج وملعب بنينا وملعب زليتن وملعب جنزور. وكانت لجنة من الاتحاد الليبي قد زارت العديد من الملاعب وقدمت تقريرها النهائي باعتماد هذه الملاعب. ..(وال).