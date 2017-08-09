جدول مباريات الاسبوع الأول من الدوري الممتاز.

طرابلس 9 اغسطس 2017 (وال) - أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2017 -2018. مباريات الاسبوع الاول :- - المجموعة الاولى:ـ الاحد 20 اغسطس ، القرضابية يلتقي الانوار بملعب سبها البلدي الساعة الخامسة والنصفة. الاحد 20 اغسطس ، التعاون يلتقي دارنس بملعب بنينا الساعة الرابعة والنصف. الاربعاء 23 اغسطس ، اهلي بنغازي يلتقي النجمة بملعب بنينا الساعة الرابعة والنصف. المجموعة الثانية:ـ الثلاثاء 15 اغسطس ، الاندلس يلتقي نجوم اجدابيا بملعب امساعد الساعة الرابعة والنصف. الاربعاء 16 اغسطس ، خليج سرت يلتقي النصر بملعب الخمس الساعة الخامسة والربع. الاربعاء 16 اغسطس ، الاخضر يلتقي شباب الجبل بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء الساعة الرابعة والنصف. المجموعة الثالثة:- الثلاثاء 15 اغسطس ، الترسانة يلتقي الشراره بمللعب الاكاديمية بجنزور الساعة الخامسة والنصف. الثلاثاء 15 اغسطس ،الاتحاد المصراتي يلتقي الاولمبي بملعب مصراتة الساعة الخامسة والنصف. الثلاثاء 15 اغسطس ،الشط يلتقي الاتحاد بملعب طرابلس الساعة الخامة والنصف. المجموعة الرابعة:- الثلاثاء 15 اغسطس ، الخمس يلتقي رفيق بملعب الخمس الساعة الخامسة والنصف. الخميس 24 اغسطس ، الوحدة يلتقي المدينة بملعب طرابلس الساعة الخامسة والنصف. الاحد 27 اغسطس ، اهلي طرابلس يلتقي المحلة بملعب طرابلس الساعة الخامسة والنصف. ..(وال).