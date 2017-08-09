\" معيتيق \" يحضر احتفالية الذكرى 77 لتأسيس الجيش الليبي .



طرابلس09 أغسطس 2017 ( وال ) - أقيمت احتفالية بالذكرى 77 لتأسيس الجيش

الليبي اليوم الأربعاء بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس بحضور النائب

بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" ووكيل وزارة الدفاع العميد \"أوحيد عبدالله

نجم\" وعدد من أعضاء مجلس النواب، وضباط وضباط الصف من أفراد الجيش الليبي

ولفيف من النخب السياسية بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين لدى

ليبيا.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد ألقى \"معيتيق\" كلمة بالمناسبة

ترحم في مستهلها على أرواح الشهداء من جميع أنحاء ليبيا في وأكد فيها

على عراقة المؤسسة العسكرية التي هي منارة المصالحة والوحدة الوطنية.

وأضاف أن الخطوة القادمة هدفها بناء المؤسسة العسكرية، وتفعيل دورها

وتوحيدها في كامل التراب الليبي.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الدفاع العميد \" نجم\" أن هناك جهود تبذل من

أجل تحقيق خطط في إعادة بناء الجيش وتفعيل دوره موحداً في كل أنحاء

ليبيا، مضيفاَ أن أفراد الجيش الليبي تربطهم علاقة أخوية صادقة تجمعهم

المؤسسة العسكرية الليبية، وهي بعيدة كل البعد عن التجاذبات الحاصلة في

البلاد.





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