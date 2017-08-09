\" معيتيق \" يحضر احتفالية الذكرى 77 لتأسيس الجيش الليبي .
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 15:36:00
\nطرابلس09 أغسطس 2017 ( وال ) - أقيمت احتفالية بالذكرى 77 لتأسيس الجيش \nالليبي اليوم الأربعاء بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس بحضور النائب \nبالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" ووكيل وزارة الدفاع العميد \"أوحيد عبدالله\nنجم\" وعدد من أعضاء مجلس النواب، وضباط وضباط الصف من أفراد الجيش الليبي\nولفيف من النخب السياسية بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين لدى \nليبيا.\nووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس فقد ألقى \"معيتيق\" كلمة بالمناسبة\nترحم في مستهلها على أرواح الشهداء من جميع أنحاء ليبيا في وأكد فيها \nعلى عراقة المؤسسة العسكرية التي هي منارة المصالحة والوحدة الوطنية.\n وأضاف أن الخطوة القادمة هدفها بناء المؤسسة العسكرية، وتفعيل دورها \nوتوحيدها في كامل التراب الليبي.\n ومن جانبه أشار وكيل وزارة الدفاع العميد \" نجم\" أن هناك جهود تبذل من\nأجل تحقيق خطط في إعادة بناء الجيش وتفعيل دوره موحداً في كل أنحاء \nليبيا، مضيفاَ أن أفراد الجيش الليبي تربطهم علاقة أخوية صادقة تجمعهم \nالمؤسسة العسكرية الليبية، وهي بعيدة كل البعد عن التجاذبات الحاصلة في \nالبلاد.\n \n \n ...( وال )...