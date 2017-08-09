ورشة عمل حول مستقبل التعليم بليبيا بإشراف اليونسكو .
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 14:01:00
\nطرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - صاغ قطاع التربية في اليونسكو خطة لورشة \nعمل تنفذ في ليبيا في المرحلة المقبلة بعنوان: \"مستقبل التعليم في \nليبيا: سبل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة\".\n وفي تصريح خص به المندوب الدائم لليبيا الدكتور \" عبد القادر المالح \"\nوكالة الأنباء الليبية - أكد على أن تنفيذ هذه الورشة سيكون من قبل وزارة\nالتعليم بحكومة الوفاق الوطني وبمشاركة الجهات المختصة، وبإشراف \nاليونسكو.\n وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي بناء على المناقشات التي دارت بشأن \nتنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة حول التعليم في الاجتماع الذي عقد\nفي مقر اليونسكو بين المندوب الدائم لليبيا الدكتور \" عبد القادر المالح \n\"، ومدير قطاع التربية في اليونسكو \" كيان تانغ \"، وبحضور مدير المكتب \nالإقليمي لليونسكو في بيروت الدكتور \" محمد بن همّام \" ، حيث وضعت \nالمنظمة خطة طريق لتنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة حول التعليم \nلعام 2030 في ليبيا.\n وأشار الدكتور \" المالح \" إلى أن ورشة العمل ستشمل التربويين، \nوالمخططين التربويين، والإحصائيين والوزارات والهيئات الأخرى المعنية في\nليبيا من أجل الأخذ بالهدف الرابع للتنمية المستدامة / جدول أعمال \nالتعليم 2030 على مستوى ليبيا بشكل كامل، ووضع إطار عمل للتحرك المستقبلي\n.\n وأكد أن الهدف من ورشة العمل هو التقييم العام لوضعية التعليم في \nليبيا وبخاصة في ظل الظروف التي مرت بها ليبيا في السنوات الأخيرة وآثار \nوتداعيات ذلك على النظم التعليمية فيها ، واستقراء سبل دعم قدرة النظام \nالتعليمي على الاستجابة للمتطلبات الآنية والمستقبلية وفي إطار الهدف \nالرابع للتنمية المستدامة/ جدول أعمال التعليم 2030 من أجل العمل على \nتحقيقه ، إضافة إلى وضع أسس خطط العمل المستقبلية للتدخلات التربوية \nالمطلوبة على المستوى الوطني .\n\n...( وال )...