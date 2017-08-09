ورشة عمل حول مستقبل التعليم بليبيا بإشراف اليونسكو .



طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - صاغ قطاع التربية في اليونسكو خطة لورشة

عمل تنفذ في ليبيا في المرحلة المقبلة بعنوان: \"‏مستقبل التعليم في

ليبيا: سبل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة\".

‏ وفي تصريح خص به المندوب الدائم لليبيا الدكتور \" عبد القادر المالح \"

وكالة الأنباء الليبية - أكد على أن تنفيذ هذه الورشة سيكون من قبل وزارة

التعليم بحكومة الوفاق الوطني وبمشاركة الجهات المختصة، وبإشراف

اليونسكو.

وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي بناء على المناقشات التي دارت بشأن

تنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة حول التعليم في الاجتماع الذي ‏عقد

في مقر اليونسكو بين المندوب الدائم لليبيا الدكتور \" عبد القادر المالح

\"، ومدير قطاع التربية في اليونسكو \" كيان تانغ \"، وبحضور مدير المكتب

الإقليمي لليونسكو في بيروت الدكتور \" محمد بن همّام \" ، حيث وضعت

المنظمة ‏خطة طريق لتنفيذ الهدف الرابع للتنمية المستدامة حول التعليم

لعام 2030 في ليبيا.

وأشار الدكتور \" المالح \" إلى أن ورشة العمل ستشمل التربويين،

والمخططين التربويين، والإحصائيين والوزارات والهيئات الأخرى المعنية في

ليبيا من أجل الأخذ بالهدف الرابع للتنمية المستدامة / جدول أعمال

التعليم 2030 على مستوى ليبيا بشكل كامل، ووضع إطار عمل للتحرك المستقبلي

.

وأكد أن الهدف من ورشة العمل هو التقييم العام لوضعية التعليم في

ليبيا وبخاصة في ظل الظروف التي مرت بها ليبيا في السنوات الأخيرة وآثار

وتداعيات ذلك على النظم التعليمية فيها ، واستقراء سبل دعم قدرة النظام

التعليمي على الاستجابة للمتطلبات الآنية والمستقبلية وفي إطار الهدف

الرابع للتنمية المستدامة/ جدول أعمال التعليم 2030 من أجل العمل على

تحقيقه ، إضافة إلى وضع أسس خطط العمل المستقبلية للتدخلات التربوية

المطلوبة على المستوى الوطني .



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