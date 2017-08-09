وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والإمداد الطبي يجتمع مع رئيس مكتباللجنة الدولية للإغاثة بليبيا.
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 13:48:00
\n طرابلس 9 اغسطس 2017 - بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والإمداد \nالطبي الدكتور عيسى العمياني مع رئيس مكتب اللجنة الدولية للإغاثة بليبيا\nالسيدة ديانا تونيا؛ التعاون القائم مع اللجنة الدولية في تقديم المساعدة\nلتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي في ليبيا.\n وثمن وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذي عقد أمس بطرابلس هذه المبادرة \nوترحيبه بالتعاون المثمر مع اللجنة الدولية للإغاثة .\n ..(وال)..