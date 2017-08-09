وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والإمداد الطبي يجتمع مع رئيس مكتباللجنة الدولية للإغاثة بليبيا.



طرابلس 9 اغسطس 2017 - بحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والإمداد

الطبي الدكتور عيسى العمياني مع رئيس مكتب اللجنة الدولية للإغاثة بليبيا

السيدة ديانا تونيا؛ التعاون القائم مع اللجنة الدولية في تقديم المساعدة

لتوفير الاحتياجات الضرورية للقطاع الصحي في ليبيا.

وثمن وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذي عقد أمس بطرابلس هذه المبادرة

وترحيبه بالتعاون المثمر مع اللجنة الدولية للإغاثة .

..(وال)..