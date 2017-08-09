شركة ليبيانا تشرع في تطوير شبكتها ودعم الانترنت ببلدية الجفرة.

هون 9 اغسطس 2017 (وال) - شرعت شركة ليبيانا للهاتف المحمول بتطوير شبكتها ببلدية الجفرة لدعم الجيل الثالث والانترنت الفائق السرعة ( h+ ) وتجهيز الشبكة لدعم خدمات الجيل الرابع . وافاد مدير مشروع توسعة وتطوير شبكة ليبيانا بالمنطقة الجنوبية المهندس احمد صالح الهوني ـ وكالة الانباء الليبية ـ بان كافة المعدات والأجهزة والهوائيات وصلت خلال اليومين الماضيين وتم العمل مباشرة في عملية التركيب . وأوضح ان هذه العملية تشمل تركيب عشرين محطة مقسمة على مرحلتين ؛ الاولى وتشمل مدينتي هون وودان فيما تضم المرحلة الثانية كل من سوكنة وزلة والفقهاء ، مشيرا بأن الأجهزة تشمل ايضا تحسين اعتمادية الشبكة لاستمرار الخدمة بدون تأثيرات جانبية من انقطاع التيار الكهربائي . في جانب آخر اشار المهندس الهوني الى ان شركة ليبيانا بصدد افتتاح مركز مبيعات بمدينة هون ببلدية الجفرة ونقاط بيع في باقي مدن البلدية . ..(وال -الجفرة)..