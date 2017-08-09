المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه لهذا الشهر ببنغازي ويكرم المتقاعدين من القضاء باجدابيا .
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 12:02:00
\n طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه \nالعادي أمس بمدينة بنغازي ، وذلك ضمن برنامج اجتماعاته التي يعقدها بصورة\nشهرية في مدينة من المدن الليبية في كل مرة ، تأكيدا على وحدة القضاء رغم\nالانقسامات والعوائق . \n ومن المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتكريم عدد من المتقاعدين في\nمجال القضاء بمدينة اجدابيا ، تقديرا منهم لما قدموه في خدمة القضاء \nوالمحاكم . \n \n \n \n....( وال )...