المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه لهذا الشهر ببنغازي ويكرم المتقاعدين من القضاء باجدابيا .



طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه

العادي أمس بمدينة بنغازي ، وذلك ضمن برنامج اجتماعاته التي يعقدها بصورة

شهرية في مدينة من المدن الليبية في كل مرة ، تأكيدا على وحدة القضاء رغم

الانقسامات والعوائق .

ومن المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتكريم عدد من المتقاعدين في

مجال القضاء بمدينة اجدابيا ، تقديرا منهم لما قدموه في خدمة القضاء

والمحاكم .







....( وال )...