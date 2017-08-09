المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه لهذا الشهر ببنغازي ويكرم المتقاعدين من القضاء باجدابيا .الأربعاء ، 09-08-2017 - 12:02:00

المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه لهذا الشهر ببنغازي ويكرم المتقاعدين من القضاء باجدابيا .\n طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه \nالعادي أمس بمدينة بنغازي ، وذلك ضمن برنامج اجتماعاته التي يعقدها بصورة\nشهرية في مدينة من المدن الليبية في كل مرة ، تأكيدا على وحدة القضاء رغم\nالانقسامات والعوائق . \n ومن المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتكريم عدد من المتقاعدين في\nمجال القضاء بمدينة اجدابيا ، تقديرا منهم لما قدموه في خدمة القضاء \nوالمحاكم . \n \n \n \n....( وال )...

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