مصدر امني مصري : مقتل " 4 " من عناصر الشرطة في هجوم مسلح شمال محافظة سيناء .

القاهرة 9 اغسطس 2017 ( وال ) - أعلنت مصادر أمنية وطبية مصرية مقتل أربعة من عناصر الشرطة بينهم ضابط بالرصاص اليوم الأربعاء في هجوم مسلح على سيارتهم غربي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأضافت المصادر أن المسلحين نصبوا كمينا لسيارة كان يستقلها رجال الشرطة وأطلقوا عليها الرصاص بمنطقة ملاحة سبيكة غربي العريش كبرى مدن المحافظة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور. ...( وال ) ...