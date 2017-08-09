ضَمان المَرج يُودع مُرتبات شَهر أَغسطس في المَصارف .

بنغازى9 أغسطس 2017 (وال)-أودعت يوم أمس الثلاثاء وحدة الشؤون المالية في مكتب الخدمات الضمانية المرج،معاشات شهر أغسطس الجاري في المصارف. وقال مدير وحدة الشؤون المالية "عبدالله الكيلاني" إن الإيداع تم تطبيقاً للتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة،بخصوص صرف المعاشات للمضمونين بنظام الضمان الاجتماعي في الثلث الأول من كل شهر,وأن معاشات المضمونين ومرتبات الموظفين أودعت بجميع أنواعها وتم إيداعها في الحسابات الجارية للمضمونين لدى المصارف. وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بصرف المعاشات والمرتبات عن شهر سبتمبر 2017 م مقدماً قبل عيد الأضخى المبارك، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تفعيل خصم أقساط السلف على أصحاب السلف من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي، وأصحاب المعاشات عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر لسنة 2017م وذلك مساعدة لهم على تحمل متطلبات عيد الأضحى المبارك وعودة المدراس. ....(وال بنغازى )....