شَركة سرت : إِمدادات الغَاز الطّبيعي لمَحطات توليد الكَهرباء في المَنطقة الشرقيّة تَسير وفق المَطلوب .

بنغازى 09 أغسطس 2017 ( وال ) - أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الشرقية تسير بحسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع كبار مستهلكي الغاز الطبيعي . وأوضحت الشركة في بيان لها أنه بحسب التقرير اليومي لعمليات الغاز فإن محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة يتم تزويدها بالكمية المتفق عليها وأكثر، فقد بلغت الكمية المستهلكة حسب تقرير يوم 07 من الشهر الجاري لمحطتي شمال بنغازي والزويتينة 172 مليون قدم مكعب قياسي بينما المتاح لها هو 160 مليون قدم معكب قياسي . وأضافت الشركة في بيانها أن طرح الأحمال راجع إلى مشاكل في الكوابل ودوائر توزيع الطاقة ونقص إمدادات الوقود السائل للوحدات التي تعمل به . ...(وال بنغازى)...