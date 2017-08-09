مَكتب صندوق الزّكاة المَرج يشرع في تَسجيل الأُسر الفَقيرة لتوزيع أَضاحي العيد .

بنغازى9 أغسطس 2017 (وال بنغازى) -أعلن مكتب صندوق الزكاة المرج عن بدء التسجيل للأسر الفقيرة وغير القادرة على شراء أضاحي العيد . وأكد صندوق الزكاة المرج قام بشراء حوالي الـ “300” أضحية حتى الآن والعدد قابل للزيادة ، وقد بلغ عدد الأسر المسجلة في منظومة المكتب والمستهدفة بتوزيع الأضاحي ل 350 أسرة. وطالب المكتب في بيان له الأسر المسجلة في المكتب بمراجعة المكتب في أقرب وقت ممكن،وعلى الأسر الفقيرة غير المسجلة في منظومة المكتب يطلب منها الإجراءات الأتية “كشف حساب جديد – وضع عائلي – رقم وطني لرب الأسرة – تحديد دخل من الشؤون المحلية – صورة شخصية – زيارة ميدانية يقوم بها الباحث الاجتماعي في المكتب . ....( وال )....