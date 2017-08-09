مكتب الفئات الخاصة بوزارة التعليم يعقد اجتماعاً مع وحدات المكاتب بالمنطقة الغربية.الأربعاء ، 09-08-2017 - 11:25:00

صرمان 9 أغسطس 2017 ( وال ) -عقد مكتب الفئات الخاصة التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني يوم امس الثلاثاء بمدينة صبراته اجتماعا مع وحدات الفئات الخاصة ،وذلك بمراقبات التعليم بالمنطقة الغربية . ويأتي هذا الاجتماع لزيادة الاهتمام بالفئات الخاصة انطلاقا من العام الدراسي الجديد 2017-2018 ، بالاضافة الى رعايةٍ للموهوبين ودراسة سبل تطوير المناهج الدراسية والتعليمية. يشار إلى أن وزارة التعليم تولي اهتماماً بالفئات الخاصة من أطفال التوحد ،وأطفال متلازمة داون،والاطفال المكفوفين وضعاف السمع . وحضر الاجتماع كلا من مراقب التعليم ببلدية صبراته ،ومدير مكتب الفئات الخاصة بوزارة التعليم ،ومدير مكتب المنطقة الغربية للفئات الخاصة ،ومديري الوحدات بمراقبات التعليم بالمنطقة الغربية. ...(وال)...

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