مكتب الفئات الخاصة بوزارة التعليم يعقد اجتماعاً مع وحدات المكاتب بالمنطقة الغربية.

صرمان 9 أغسطس 2017 ( وال ) -عقد مكتب الفئات الخاصة التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني يوم امس الثلاثاء بمدينة صبراته اجتماعا مع وحدات الفئات الخاصة ،وذلك بمراقبات التعليم بالمنطقة الغربية . ويأتي هذا الاجتماع لزيادة الاهتمام بالفئات الخاصة انطلاقا من العام الدراسي الجديد 2017-2018 ، بالاضافة الى رعايةٍ للموهوبين ودراسة سبل تطوير المناهج الدراسية والتعليمية. يشار إلى أن وزارة التعليم تولي اهتماماً بالفئات الخاصة من أطفال التوحد ،وأطفال متلازمة داون،والاطفال المكفوفين وضعاف السمع . وحضر الاجتماع كلا من مراقب التعليم ببلدية صبراته ،ومدير مكتب الفئات الخاصة بوزارة التعليم ،ومدير مكتب المنطقة الغربية للفئات الخاصة ،ومديري الوحدات بمراقبات التعليم بالمنطقة الغربية. ...(وال)...