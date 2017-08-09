كلية القانون صرمان بجامعة صبراتة تحتفل بتخريج طلبة الفصل الدراسي 2016 - 2017 .

صرمان 09 اغسطس 2017 ( وال ) - نظمت كلية القانون بصرمان احتفالية تخرج لطلبة السنة الرابعة للعام الدراسي 2016 - 2017 م . وقدم الطلبة الخريجون أمام لجنة من محكمة الزاوية الابتدائية رئيس المحكمة ومستشاريه نموذجا لمحكمة صورية تكونت اعضاؤها من الطلبة كهيئة دفاع ومحامين عن الموكلين ووكيل نيابة . وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الطلبة الخريجين من الفصل الدراسي والفصول الدراسية السابقة من قبل رئيس جامعة صبراتة وعميد كلية القانون بصرمان وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وبحضور أولياء الأمور ولفيف من المهتمين والمتابعين . ...(وال صرمان)...