قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الخليل الخليل 9 - اغسطس -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء، ستة مواطنين من مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل خلال مداهمة بلدات وقرى في المحافظة.

وافادت مصادر امنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الرائد ناصر مسودي مدير شرطة البلدة القديمة، والقيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر (70 عاما)، والطالب في جامعة بوليتكنيك فلسطين امجد سلهب، ويوسف حمدان حلايقة ( 29 عاما) من بلدة الشيوخ، وابراهيم موسى مخامرة (36 عاما) من بلدة يطا جنوب الخليل، واسلام احمد شلالدة (21 عاما) من بلدة سعير شمال شرق الخليل. واكدت المصادر ان قوات الاحتلال فتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها. كما نصبت حواجزها العسكرية على مداخل عدة مواقع في الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم. ...( وال ) ...