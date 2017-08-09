إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة تنظم دورة تدريبية في مستشفى غات العام .
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 10:57:00
\n طرابلس 09 اغسطس 2017 ( وال ) - في إطار رفع كفاءة الكوادر الطبية \nوتحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الليبية؛ بدأت الاثنين الماضي\nفعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الموارد البشرية بالوزارة في\nمجال الإسعاف والطوارئ والتدخل الطبي السريع وإنقاذ الحياة في مستشفى غات\nالعام.\n وبحسب المكتب الاعلامي بوزارة الصحة فان هذه تستهدف الدورة التدريبية \nوالتي تستمر لمدة 5 أيام العناصر الطبية المساعدة بالمستشفى؛ يقدمها \nالمُحاضر الدكتور\" بدرالدين الباجقني\" مدرب معتمد في تخصص طب الطوارئ \nوالإسعاف.\n وتأتي هذه الدورة ضمن برامج إدارة الموارد البشرية في اقتراح وإعداد \nالخطط والبرامج التدريبية لتأهيل وتدريب العاملين بالقطاع.\n \n \n ...( وال )..