إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة تنظم دورة تدريبية في مستشفى غات العام .



طرابلس 09 اغسطس 2017 ( وال ) - في إطار رفع كفاءة الكوادر الطبية

وتحسين مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الليبية؛ بدأت الاثنين الماضي

فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الموارد البشرية بالوزارة في

مجال الإسعاف والطوارئ والتدخل الطبي السريع وإنقاذ الحياة في مستشفى غات

العام.

وبحسب المكتب الاعلامي بوزارة الصحة فان هذه تستهدف الدورة التدريبية

والتي تستمر لمدة 5 أيام العناصر الطبية المساعدة بالمستشفى؛ يقدمها

المُحاضر الدكتور\" بدرالدين الباجقني\" مدرب معتمد في تخصص طب الطوارئ

والإسعاف.

وتأتي هذه الدورة ضمن برامج إدارة الموارد البشرية في اقتراح وإعداد

الخطط والبرامج التدريبية لتأهيل وتدريب العاملين بالقطاع.





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