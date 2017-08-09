بحث آليات العمل والتدريب المشترك بين وزارتي العمل والتأهيل والتعليم .
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 10:44:00
\n طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد وزير العمل والتأهيل \" المهدي \nالورضمي \" ووزير التعليم \" عثمان عبد الجليل \" اجتماعا بمقر وزارة العمل \nبطرابلس امس الثلاثاء .\n ووفقا للمكتب الإعلامي بوزارة العمل والتأهيل فقد ناقش الاجتماع آليات\nالعمل المشترك والتدريب وسبل تطوير القطاع التدريبي داخل وخارج البلاد مع\nالتركيز على أهمية أن يكون التدريب عالي الجودة .\n كما تناول الاجتماع التأكيد على إستراتيجية تطوير المؤسسات التابعة \nللدولة الليبية ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بها .\n\n....( وال )....