بحث آليات العمل والتدريب المشترك بين وزارتي العمل والتأهيل والتعليم .



طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد وزير العمل والتأهيل \" المهدي

الورضمي \" ووزير التعليم \" عثمان عبد الجليل \" اجتماعا بمقر وزارة العمل

بطرابلس امس الثلاثاء .

ووفقا للمكتب الإعلامي بوزارة العمل والتأهيل فقد ناقش الاجتماع آليات

العمل المشترك والتدريب وسبل تطوير القطاع التدريبي داخل وخارج البلاد مع

التركيز على أهمية أن يكون التدريب عالي الجودة .

كما تناول الاجتماع التأكيد على إستراتيجية تطوير المؤسسات التابعة

للدولة الليبية ورفع الكفاءة المهنية للعاملين بها .



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