شركة البريقة لتسويق النفط تناقش إحكام الإجراءات الأمنية لحماية مواقعها .

بنغازي 08 أغسطس 2017 ( وال )- عقد بمقرشركة البريقة لتسويق النفط بنغازى يوم امس اجتماعا ضم كافة الجهات الأمنية المعنية بحماية المنشئات النفطية من أجل إحكام الإجراءات الأمنية وزيادة مستوى التنسيق بين جميع الأطراف والجهات المعنية وضرورة استخدام الوسائل والمعدات والتجهيزات الحديثة كافة في سبيل حماية مواقع الشركة وتجهيز مداخل ونقاط السيطرة بالشركة ببوابات الكترونية لكشف الملغمات والمتفجرات وتوفير لوحات التفتيش المعدنية المحمولة.والحفاظ على سير خدمات مقار العمل بالكيفية المطلوبة. وحضر الاجتماع منسق السلامة والصحة المهنية والبيئة البريقة والسرير، ومنسق الأمن الصناعي بنغازي، ومنسق التوثيق والمنظومات، ورئيس قسم الأمن الصناعي وآمر وحدة الأصول النفطية بنغازي، ورئيس مكتب التصاريح النفطية والمخابرات النفطية، وآمر السرية الثانية، مكتب مكافحة تهريب الوقود والغاز التابع لإدارة البحث الجنائي، ، ومدير أمن المنشئات النفطية. ...( وال )....