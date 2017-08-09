\" معيتيق \" يحضر إحياء الذكرى السادسة لمجزرة ماجر بمدينة زليتن .
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 10:32:00
\n زليتن 09 أغسطس 2017 ( وال ) - حضر النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد \nمعيتيق\" مساء أمس الثلاثاء إحياء الذكرى السادسة لمجزرة \" ماجر \" الأليمة\nبمدينة زليتن التي راح ضحيتها ( 36 ) شهيداَ وعدد ( 51 ) جريحا، وأقامها \nأهالي الضحايا بحضور عميد البلدية والمسئولين في المدينة.\n ووفقا لإدارة التواصل والإعلام فقد أشاد أهالي أسر الضحايا في كلماتهم\nبزيارة \" معيتيق\" باعتباره أول مسئول يقوم بزيارة موقع المجزرة ويلتقي \nالأهالي الذي استعرضوا في كلماتهم حجم الضرر الذي لحق بهم جراء الفاجعة \nالتي ألمت بهم في غياب اهتمام المسئولين لاستكمال علاج جرحهم، وجبر الضرر\nلتعويض الأهالي الذين دمرت بيوتهم، وتضمين الضحايا ضمن الشهداء المعتمدين\nمن قبل الحكومة لينال أهاليهم حقوقهم كاملة.\n فيما أكد \"معيتيق\" في كلمته بأحقية الأهالي في التعويض\' وجبر الضرر، \nواستكمال علاج الجرحى، وما وجوده اليوم بينهم إلا لشعوره بحجم المعاناة \nالتي وقعت عليهم.\n ودعا للتصافح بالقلوب قبل الأيادي من أجل لملمة الشمل والمحافظة على \nليبيا وحدة واحدة تسع لكل الليبيين.\nهذا وقام \" معيتيق \" رفقة عميد البلدية \" مفتاح الحمادي \" ورئيس رابطة \nأسر ضحايا المجزرة \" محمد الجعرود \" بزيارة معرض الصور الوثائقية التي \nتوضح حجم الفاجعة لأشلاء الضحايا والمنازل المدمرة.\n\n...( وال )....