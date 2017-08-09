اللجنة الاستشارية للعلاج تعقد اجتماعا بطربلس .

0طرابلس 9 اغسطس 2017- عقدت اللجنة الاستشارية للعلاج امس الثلاثاء اجتماعا بديوان وزارة الصحة بطرابلس بحضور وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني ومدير مكتب شؤون اللجان المركزية للعلاج . وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتعلقة بمهام اللجنة الاستشارية وآليات إعداد القوائم النمطية للأمراض التي تستدعي العلاج بالخارج بعد التأكد من عدم توفر علاجها محلياً. الجدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية للعلاج شُكلت بقرار من وزير الصحة بحكومة الوفاق رقم (183) لسنة 2017 للنظر في الحالات المرضية المحالة إليها من اللجان الفرعية بالمستشفيات لتحديد إمكانية علاجها بالداخل أو الخارج. ... وال ...