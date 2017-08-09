الاحتفال بتخريج الدفعة الاولى من منتسبي الحرس الرئاسي .





طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - أقيم امس الثلاثاء بمعسكر اليرموك

بطرابلس، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي الحرس الرئاسي التابع لرئاسة

الأركان العامة، بحضور كل من السادة القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس

المجلس الرئاسي\" فائز السراج\"، والنائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق\"

وعضوي المجلس \" محمد عماري زايد\"، و\" أحمد حمزة\".

كما حضر الاحتفال رئيس المجلس الأعلى للدولة\" عبدالرحمن السويحلي\"،

وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ورئيس الحرس الرئاسي العميد\" نجمي

الناكوع\" ووكيل وزارة الدفاع العميد \"وحيدة عبدالله وحيدة\" ورئيس لجنة

الترتيبات الأمنية العميد \"عبد الرحمن الطويل\" ورؤساء الأركان وعدد من

ضباط الجيش الليبي وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدي ليبيا وعدد من

مسؤولي الحكم المحلي .

وقدم الخريجون استعراضاَ عسكرياَ تضمن القفز بالمظلات، وكافة الفنون

القتالية والأمنية،وعقب الاستعراض وإعلان آمر الحرس الرئاسي تخريج الدفعة

الأولى أدى الخريجون اليمين القانونية أمام القائد الأعلى للجيش الليبي

والسادة النواب أكدو خلاله بأنهم سيكونون حماة للوطن وسيعملون على سلامته

وحدة أراضيه، وسيحافظون على شرف المهنة العسكرية، وطاعة مرؤسيهم لتنفيذ

المهام الموكلة لهم.

وحيا القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج

\" أبطال القوات المسلحة..مشيدا بالتضحيات الجسام التي قدموها في سبيل

الوطن منذ إنشاء الجيش الليبي في خمسينيات القرن الماضي وحتى إنشاء الحرس

الرئاسي .

واعتبر\" السراج \" الحرس الرئاسي نموذجاً عسكرياً تحتاجه البلاد في

الظرف الحالي ، وهو يتكون من كافة مناطق ليبيا ومن كافة أطياف الشعب ..

مبينا بأن إنشاءه لا يتناقض مع المكونات العسكرية والأمنية الموجودة التي

تؤدى مهامها بكفاءة واقتدار .

وأكد \"السراج \" في كلمة له بالمناسبة أن الحرس ليس بديلا عن الجيش أو

الشرطة بل مكمل لهما، ومهمته حماية الحكومة ومقارها والمؤسسات الحيوية في

العاصمة وغيرها من المدن ، والتدخل السريع لدعم المكونات العسكرية

والأجهزة الأمنية الأخرى إذا استدعى الأمر حتى يستتب الأمن والآمان في

كافة ربوع الوطن .

وقال \"احتفال اليوم يأتي عشية ذكرى تأسيس الجيش الليبي في 9 أغسطس عام

1952 ، وان هذه الذكرى طُمست لعقود رغم ما تمثله لليبيين من فخر واعتزاز

بتضحيات الآباء والأجداد الذين توجوا جهادهم بإنشاء جيش وطني نظامي مبني

على عقيدة الولاء للوطن والمحافظة على استقلاله وصون كرامة مواطنيه دون

تورط في السياسة أو تدخل في شؤون الحكم .. مؤكدا على ضرورة التمسك بنفس

النهج الذي سار عليه الآباء المؤسسون، نهج الدولة المدنية دولة المؤسسات

والقانون .

وأضاف تمر بلادنا بمرحلة حرجة وحالة من الجمود وتقف على مفترق طرق ،

وعلينا أن نعمل معاً لإيجاد مخرج إلى المستقبل وتجسد آمال وأهداف كل

الليبيين في بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تحترم الاختلاف والتنوع

الثقافي .

وأشار أنه قد بدأ في عقد سلسلة اجتماعات مع أطراف المشهد السياسي

وفعاليات المجتمع المدني من أجل توحيد الرؤى ، وان ما وجده من قواسم

مشتركة يبشر بقرب الخروج من الأزمة ، وأنه يعول على تغلب الحس الوطني على

المصلحة الشخصية لدى بعض المترددين للوصول إلى الهدف المنشود .

وأضاف قائلا \" إننا نؤكد على الثوابت الوطنية ، وإنه لا تفريط في ذرة من

تراب الوطن ، واذا اضطررنا إلى طلب المساعدة مثلما فعلنا في معركة تحرير

سرت ، سنعلن ذلك للشعب الليبي على الملأ ، وليس لدينا ما نخفيه ولا يوجد

في أفعالنا ما يشين ، وأقول للمتاجرين بإسم السيادة والذين علت أصواتهم

مؤخراً بعد ان لاحت في الأفق بوادر التوافق الوطني قد انكشفتم للشعب وقد

سقطت الأقنعة \".

وأكد\" السراج \"أن المجلس الرئاسي والقيادة العليا يعملان على تطوير

القدرات العسكرية والأمنية وان الظرف الصعب الذي تمر به البلاد يفرض طلب

الدعم الفني واللوجستي والتدريب الضروري من المجتمع الدولي إضافة لتوفير

المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة العسكرية والحرس الرئاسي وخفر السواحل

وحرس الحدود وقوى الأمن والشرطة .

وأعلن القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي \" فائز

السراج \" الوصول إلى الخطوات النهائية لإتمام رفع الحظر عن التسلح حتى

تقوم هذه القطاعات بمهامها بالشكل الصحيح ، وتؤدي دورها في بسط الأمن

وتأمين الحدود وحماية الوطن وأنه قد بحث خلال الاجتماعات المشتركة مع

الدول الصديقة برامج للدراسة والتدريب والتأهيل في الأكاديميات المرموقة

والمؤسسات العسكرية والأمنية في الداخل والخارج ، لجميع الخريجين و كل

المنضويين تحت الأسلحة المختلفة ، وانه قريباً سيبدأ تنفيذ هذه البرامج

ليتسلح أبناءنا بالعلوم والتكنولوجيا المتطورة . وأوضح أن المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعمل ما بوسعه محلياً ودولياً حتى تبدأ

عجلة الاقتصاد في التحرك وبما يمكن من الإنفاق على الأمن والصحة والتعليم

وغيرها من الخدمات.

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