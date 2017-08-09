لجنة أزمة الوقود والغاز تطمئن المواطنين بتوفر مادة وقود البنزين في مستودعات الشركة بكميات كبيرة.

طرابلس 09 اغسطس 2017 ( وال ) - طمأنت لجنة أزمة الوقود والغاز المواطنين بتوفر مادة وقود البنزين في مستودعات الشركة بكميات كبيرة . وأعنت اللجنة أمس الثلاثاء أن ناقلة الوقود ( انوار النصر ) الراسية بميناء طرابلس البحري والمحملة ( 33.000.000 مليون لتر ) والجاري تزويد محطات وقود العاصمه طرابلس منها ولا يوجد اي نقص في الوقود نهائيآ ، إضافة لوصول ناقلة الوقود ( انوار افريقيا ) اليوم الاربعاء لميناء طرابلس البحري والمحملة (35.000.000 مليون لتر ) من مادة وقود البنزين . وطالبت اللجنة من جميع المواطنين عدم الإنجرار وراء ما تنقله بعض إذاعات الكذب والفتنه والتي تهدف لإفتعال ازمة داخل العاصمة طرابلس لإهداف لا نعلمها . كما أكدت اللجنة أنه بالتنسيق مع ادارة التشغيل وشركات التوزيع بأن الإزدحام سينتهي خلال الساعات القادمة وجاري تزويد ومضاعفة الكميات للمحطات من مستودع طرابلس النفطي وناقلة الوقود . ...(وال)...