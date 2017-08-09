وزارة شؤون هيكلة المؤسسات تبدأ العمل على مسح قطاع وزارة الصحة بمدينة طرابلس.

طرابلس 9 أغسطس 2017 ( وال ) - باشرت وزارة شؤون هيكلة المؤسسات من خلال فريق العمل المتخصص امس الثلاثاء، في العمل على مسح قطاع وزارة الصحة بمدينة طرابلس، استكمالا لما تم إنجازه في بعض المدن الليبية. وكانت وزارة شؤون هيكلة المؤسسات، قد أعلنت في وقت سابق من خلال إدارة متابعة المؤسسات، عن تكثيف عملها في أعمال المسح الشامل لمؤسسات الدولة بمناطق البلاد كافة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين وتطوير عمل مؤسسات الدولة لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل. ... وال ...