تدريبات جوية يابانية أمريكية قرب سواحل كوريا الشمالية .

طوكيو 9 اغسطس 2017 ( وال ) - أعلنت قيادة سلاح الجو التابع لقوات الدفاع اليابانية أنها أجرت أمس الثلاثاء تدريبات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية. وأوضحت القيادة بحسب موقع روسيا أن التدريبات جرت في محيط جزيرة كيوشو،تدريبات جوية وشاركت فيها مقاتلتان من طراز "إف-2" تابعتان لسلاح الجو الياباني، وقاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "بي-1 لانسر". يشار إلى أن هذه التدريبات جاءت في وقت بلغت فيه حدة التوتر في المنطقة ذروتها على خلفية نجاحات كوريا الشمالية في تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي، وتبادل التهديدات المستمر بين بيونغ يانغ وواشنطن باستخدام قوة السلاح.