اجتماع بوزارة الخارجية لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ اتفاق المصالحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان .
الأربعاء ، 09- 08- 2017 - 10:27:00
\n طرابلس 09 أغسطس 2017 ( وال ) - عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون\nالدولي بطرابلس مساء أمس الثلاثاء اجتماع ضم عضو المجلس الرئاسي \" عبد \nالسلام كاجمان \" ووزيري الخارجية \" محمد سيالة \" والعمل والتأهيل \" \nالمهدي الورضمي \" ووفدين يمثلا قبيلتي التبو وأولاد سليمان .\n ووفقا لمصادر مطلعة فان هذا الاجتماع يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة \nلتنفيذ الاتفاق والتواصل مع الحكومة الإيطالية ، من خلال وزارة الخارجية \nلتنفيذ مراحل المصالحة الشاملة ،وذلك دفعا باتجاه استقرار أمن الجنوب \nالليبي ،ووضع آليات لجبر الضرر للطرفين .\n ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ ومتابعة اتفاق المصالحة بين قبيلتي \nالتبو واولاد سليمان الذي تم في روما بتاريخ 29 مارس 2017 .\n\n... ( وال )....