وزيرا التعليم والعمل يناقشان سبل تطوير التدريب الداخلي والخارجي .

طرابلس 9 اغسطس 2017 (وال ) - عقد وزيرا التعليم والعمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اجتماع ناقشا خلاله التنسيق بين الوزارتين في مجال العمل والتدريب داخل ليبيا وخارجها . وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل بطرابلس الثلاثاء مناقشة آليات العمل والتدريب وسبل تطوير قطاع التدريب داخل وخارج البلاد بما ينعكس على الرفع من مستوى المؤسسات التابعة للدولة . ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها وزير التعليم للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات بشأن التدريب . (وال)