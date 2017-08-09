وزيرا التعليم والعمل يناقشان سبل تطوير التدريب الداخلي والخارجي .الأربعاء ، 09-08-2017 - 10:22:00

طرابلس 9 اغسطس 2017 (وال ) - عقد وزيرا التعليم والعمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اجتماع ناقشا خلاله التنسيق بين الوزارتين في مجال العمل والتدريب داخل ليبيا وخارجها . وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل بطرابلس الثلاثاء مناقشة آليات العمل والتدريب وسبل تطوير قطاع التدريب داخل وخارج البلاد بما ينعكس على الرفع من مستوى المؤسسات التابعة للدولة . ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التي يعقدها وزير التعليم للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات بشأن التدريب . (وال)

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