تَحميل النّاقلة اليونانية ALTHEA بـ ( 629 ) أَلف برميل من خَام حَقل بوالطفل .

بنغازى 09 أغسطس 2017 ( وال ) - قال رئيس اتحاد عمال ميناء الزويتينة النفطي المهندس " مرعي أبريدان " إن الناقلة اليونانية "ALTHEA " وصلت يوم الأحد الماضى إلى ميناء الزويتينة النفطي. وأوضح " أبريدان " أنه قد بدأ العمل على شحن الناقلة اليونانية " ALTHEA " يوم الإثنين الفائت بالنفط الخام وتم الانتهاء من عملية الشحن مساء يوم أمس الثلاثاء . وأشار رئيس اتحاد عمال ميناء الزويتينة النفطي إلى أنه قد تم شحن الناقلة اليونانية بكمية وقدرها 629 ألف برميل من خام حقل بوالطفل، لافتاً إلى أنها اتجهت إلى ميناء صاروخ في دولة إيطاليا . ...(وال بنغازى)...