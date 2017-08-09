مصرف ليبيا المركزى يشرع فى توزيع المخصصات المالية من السيولة النقدية لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية .

بنغازى 9 أغسطس 2017م ( وال ) - شرع مصرف ليبيا المركزي في توزيع المخصصات المالية من السيولة النقدية لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية اعتباراً من يوم غدا الخميس وبإجمالي 284 مليون دينار ليبي , وهي موزعة كالتالي : مصرف الجمهورية 75 مليون دينار . مصرف الوحدة 70 مليون دينار . مصرف التجاري الوطني 70 مليون دينار . مصرف شمال افريقيا 27 مليون دينار . مصرف الصحارى 24 مليون دينار . مصرف التجارة والتنمية 12 مليون دينار . مصرف المتوسط 3 مليون دينار . مصرف ا?جماع العربي 3 مليون دينار . عبدالسلام القماطى .. ....( وال بنغازى)....