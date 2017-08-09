الدّكتورة أمبيريكة صَالح تَتحصل عَلى جَائزة أَفضل بَحث في مَجال العلوم التطبيقيّة من جَامعة بَنغازي .

الكفرة 09 أغسطس 2017 ( وال ) - احتفلت كلية الآداب والعلوم بنغازي فرع الكفرة أمس الثلاثاء بتفوق إحدى أعضاء هيأة التدريس الدكتورة أمبيريكة صالح حماد والتي تحصلت على جائزة أفضل بحث في مجال العلوم التطبيقية من جامعة بنغازي . وأفاد المكتب الإعلامى للكلية أنه تنافس في المسابقة قرابة الــ100 باحث من مختلف مناطق ليبيا يمتلكون الخبرة العلمية والتطبيقية الواسعة. يذكر أن البحث تمحور عن " مركبات البوليمر العلمية الكهرو ضوئية وتأثيرها على خلايا الطاقة الشمسية الحساسة " ، وجاء هذا التكريم من بعض زملائها في الكلية بحضور وكيل الجامعة الدكتور " يونس أمصادف " وأعضاء هيأة التدريس والموظفين في الجامعة . وتم إلقاء العديد من الكلمات تثني على مشروعها وعلى تمثيلها للكفرة وتم تقديم شهادة عرفان لها كونها مثلت جامعة الكفرة في بنغازي وحصدت هذا اللقب المشرف . ...(وال بنغازى)...