لاِنتهاء من صيانة البَيارة ( 3 ) في مدينة البريقة الجّديدة .الأربعاء ، 09-08-2017 - 10:03:00

بنغازى 09 أغسطس 2017 ( وال ) - انتهت مجموعة الصيانة وقسم المعالجة في شركة سرت للنفط والغاز من صيانة المضخات الغاطسة للبيارة رقم 3 التابعة لمنظومة المياه والصرف الصحي في مدينة البريقة الجديدة. وقال منسق معالجة المياه والصرف الصحي في الشركة " حسن عبدالرازق خميس " إن تعطل مضخات البيارة تسبب في فيضان مياه الصرف الصحي وانسيابها في الشوارع الأمر الذي استدعى ضرورة الإسراع بصيانتها. وأكد " عبدالرازق " على ضرورة التوعية والترشيد في عدم استعمال قنوات التصريف في غير الغرض المعدة له . يذكر أن أعمال الصيانة استمرت قرابة عشرة أيام تم خلالها تنظيف البيارة عن طريق تكليف شركة " النسر الذهبي للمقاولات " بالعمل كما عملت فرق الصيانة من الكهرباء والميكانيكا والآلات الدوارة وقسم المعالجة من شركة سرت على تجهيز المضخات والخطوط المستبدلة لتركيبها وتشغيلها. ...(وال بنغازى)...

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