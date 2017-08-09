لاِنتهاء من صيانة البَيارة ( 3 ) في مدينة البريقة الجّديدة .

بنغازى 09 أغسطس 2017 ( وال ) - انتهت مجموعة الصيانة وقسم المعالجة في شركة سرت للنفط والغاز من صيانة المضخات الغاطسة للبيارة رقم 3 التابعة لمنظومة المياه والصرف الصحي في مدينة البريقة الجديدة. وقال منسق معالجة المياه والصرف الصحي في الشركة " حسن عبدالرازق خميس " إن تعطل مضخات البيارة تسبب في فيضان مياه الصرف الصحي وانسيابها في الشوارع الأمر الذي استدعى ضرورة الإسراع بصيانتها. وأكد " عبدالرازق " على ضرورة التوعية والترشيد في عدم استعمال قنوات التصريف في غير الغرض المعدة له . يذكر أن أعمال الصيانة استمرت قرابة عشرة أيام تم خلالها تنظيف البيارة عن طريق تكليف شركة " النسر الذهبي للمقاولات " بالعمل كما عملت فرق الصيانة من الكهرباء والميكانيكا والآلات الدوارة وقسم المعالجة من شركة سرت على تجهيز المضخات والخطوط المستبدلة لتركيبها وتشغيلها. ...(وال بنغازى)...