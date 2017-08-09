مكتب جوازات قصر بن غشير يبدأ بإصدار جوازات السفر.

قصر بن غشير 9 أغسطس 2017 ( وال )- بدأت مصلحة الجوازات ، بإصدار جوازات السفر للمواطنين بفرع المصلحة ببلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس. وقال المكتب الإعلامي ببلدية قصر بن غشير، إن مكتب الجوازات خصص يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لفتح باب التصوير للمواطنين الذين لديهم حجز مسبق في منظومة والجوازات. وأكد المكتب، أن موظفي فرع جوازات قصر بن غشير يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب بالبرغم من قلة الإمكانيات والعوائق التي تواجههم . ...(وال )...