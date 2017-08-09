قوات الاحتلال تشرع بتجريف أراضٍ جنوب غرب بيت لحم.

بيت لحم 9- اغسطس -2017 ( وال ) - - شرعت جرافات قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بتجريف أراضٍ زراعية في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم. وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات، اقتحمت منطقة "الخور" غرب القرية، وشرعت الجرافات بتجريف الأرض، التي تصل مساحتها إلى حوالي عشرة دونمات، وتعود لعائلات: أبو لطيفة، وحمدان، وأبو لوحة، بحجة إقامة موقع تدريبي لجنود الاحتلال. وأشار مشاعلة إلى أن قوات الاحتلال كانت جرفت قبل أسبوع، أرضا قرب الحاجز العسكري غرب القرية، بحجة توسيع الحاجز. ...( وال ) ...