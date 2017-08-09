الصين تسعى لبناء أول قاعدة محاكاة للمريخ .

شينينغ 9 اغسطس 2017 ( وال ) - اعلنت الحكومة المحلية لمقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين أن البلاد ستقيم أول قاعدة لمحاكاة المريخ في المقاطعة. وستكون القاعدة في منطقة الجرف الأحمر في داتشايدام (المعروفة أيضا باسم داشيدان) في ولاية هايشي ذاتية الحكم لقوميتي منغوليا والتبت. وقال وانغ جينغ تشاي نائب رئيس الحزب في المقاطعة، إنه في حوض داتشايدام في غرب تشينغهاي، وتم اختيار هايشي لتشابه التضاريس الأرضية والمناظر الطبيعية والمناخ مع المريخ. ووقعت حكومة هايشي والأكاديمية الصينية للعلوم اتفاقية في نوفمبر من العام الماضي لبناء القاعدة وبدأت من ذلك الحين في مناقشة موقع المشروع. وستتحول القاعدة التي تضم "مجتمع المريخ" و "معسكر المريخ" إلى أول قاعدة خبرة ثقافية وسياحية في الصين لتعليم الفضاء والفلك والسياحة إلى المريخ بالإضافة إلى البحث العلمي وتصوير الأفلام .