النشرة الجوية ليوم الاربعاء 9 اغسطس 2017 .

طرابلس9 أغسطس 2017 (وال) - النشرة الجوية المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام. مازالت درجات الحرارة مرتفعة على اغلب مناطق ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية. * رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة مع احتمال ظهور شبورة مائية اثناء الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة حتى طرابلس وسرت والريـــاح متغيرة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (35 - 41) درجة مئوية . *بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده . السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على المرتفعات الجبلية -سهل بنغازى واجدابيا مع احتمال سقوط امطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وظهور شبورة مائية اثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى خفيفة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (36-41) درجة مئوية ولا تتجاوز (34) درجة على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي. * الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة . السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـابين (38-42) درجة مئوية. * الكفرة - تازربو - السرير. السماء صافية والرياح شمالية شرقية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-41) درجة مئوية . ... (وال)....