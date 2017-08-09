نشرة الصيد البحري 9 اغسطس 2017 .

طرابلس9 أغسطس 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . *من رأس جدير إلى سرت. السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة. الريح برانى الى متغير الاتجاه سرعته مابين (05-15) عقدة. إرتفاع الموج لا يتجاوز (0.50) متر .البحر هادئ الى ساكن احيانا. درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة اخر الليل والصباح الباكر وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق. *الساحل الشرقي. الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى السماء صافية الى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر . الريح شرش سـرعته مابين (05-20) عقدة. إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر يصل يوم الغد الى (1.50) متر على ساحل درنة. البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل درنة. درجة حرارة سطح البحر (27) درجة مئوية . الرؤيـة جيدة. ...( وال )....