مصرف الوحدة يربط فروع منطقة الواحات بمنظومة "فليكس كيوب".

بنغازي 09 أغسطس2017 ( وال )- قال مدير إدارة تطبيق المنظومة المصرفية في مصرف الوحدة " خالد نجم " إن تفعيل المنظومة الجديدة "فليكس كيوب" قد بدأ في فروع منطقة الوحات جالو، أوجلة، أجخرة، بعد انتهاء العمل عليها خلال الأسابيع الماضية. وأوضح " نجم " أن من مميزات منظومة "فليكس كيوب" ربط جميع فروع المصرف ربط مباشر مع بعضها ، بحيث تجعل الزبائن يستفيدون من جميع الخدمات الالكترونية ، والتي من بينها خدمة الرسائل القصيرة وخدمة بطاقة الزاد وخدمة "موبي كاش" بعد الاشتراك بها من مركز الخدمات الالكترونية وكذلك خدمة التحويل ما بين الحسابين والمقاصة الالكترونية. وتقدم نجم بالشكر لجميع العاملين بالمصرف على جهدهم المبذول وخص بالشكر إدارة المنظومة المصرفية بطرابلس على تعاونهم بشكل كبير. ويأتي هذا العمل في إطار الخطة، التي وضعتها إدارة مصرف الوحدة لتوحيد فروعها بمنظومة مصرفية واحدة ولتقديم كامل خدمات المصرف لزبائنه وخصوصاً في الفروع الواقعة بالمناطق ، التي تعمل على المنظومة القديمة "زحل". ...(وال بنغازى)...