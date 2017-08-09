غسان سلامة : البعثة البحرية الإيطالية لدعم خفر السواحل الليبي تحرك بالاتجاه الصحيح .

روما 09 أغسطس 2017 ( وال ) - أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا " غسان سلامة " إن إرسال الحكومة الإيطالية بعثة بحرية لدعم خفر السواحل الليبي يفيد بأننا على الطريق الصحيح لمعالجة هذا التحدي الماثل في إدارة أزمة تهريب البشر والهجرة المتدفقة من سواحل ليبيا نحو السواحل الجنوبية الايطالية. واضاف سلامة ، خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيطالي " أنجيلينو ألفانو " بروما أنا على إدراك بالجدل الحاصل في ليبيا، الذي واكب الإعلان عن هذه المبادرة ، معربا عن الاعتقاد بأن التعاون والشفافية في العلاقات بين إيطاليا وليبيا ، هما أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التحدي الذي يعنينا جميعا . ...(وال)...