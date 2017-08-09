مستوطنون يحرقون مركبتين في أم صفا غرب رام الله.

رام الله 9- اغدامس -2017 ( وال ) - أقدم مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، على حرق مركبتين للمواطنين في قرية أم صفا، شمال غرب رام الله. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس مجلس محلي أم صفا " مروان صباح" قوله " فجر اليوم ، أشعل المستوطنون النار في مركبتين لمواطنين من القرية، وخطوا عبارات تدعو للانتقام من الفلسطينيين . وأضاف صباح: هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها أم صفا من اعتداءات المستوطنين، وما جرى فجر اليوم هو تواطئ بين جنود الاحتلال والمستوطنين في المستوطنات القريبة منا، "عطيرت" و"حلميش"، حيث أن جنود الاحتلال كانوا متواجدين حتى ساعات متأخرة على مدخل القرية، وبعد ذلك قامت مركبة للمستوطنين بالوصول إلى المنازل الواقعة في بداية القرية وإحراق المركبتين. ...( وال ) ...