النفط يتراجع مع زيادة صادرات بعض منتجي أوبك.

نيويورك 9 اغدامس 2017 ( وال) - انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء بفعل زيادة صادرات منتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ورغم أنباء عن انخفاض شحنات الخام السعودية. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 23 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.14 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي الخفيف منخفضا 22 سنتا عند 49.17 دولار للبرميل. وبلغت صادرات أوبك من النفط الخام مستوى قياسيا في يوليو تموز وهو ما يرجع في الأساس إلى زيادات في نيجيريا وليبيا عضوي أوبك المعفيين من اتفاق خفض الإنتاج الممتد حتى مارس آذار 2018. وتسبب انتعاش إنتاج النفط الليبي وزيادة إنتاج نيجيريا في عرقلة جهود أوبك الرامية لخفض المعروض النفطي. ...( وال ) ...