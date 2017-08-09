قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع في غزة.

غزة 9- اغدامس -2017 ( وال ) - - أصيب عدد من المواطنين بجروح، في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، على أهداف ومواقع غرب مدينة غزة، وفي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. وأفاد مراسل وكالة الانباء الفلسطينية وفا بأن طيران حربي إسرائيلي من نوع (إف16) قصف بأربعة صواريخ على الأقل موقعا قرب مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة، إضافة إلى موقع غرب حي النصر غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بجراح بشظايا الصواريخ، وتدمير الموقعين، وإحداث أضرار في منازل المواطنين المجاورة. وأكد أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، حيث وصفت مصادر طبية إصابة أحدهم بالحرجة. كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقعاً شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بصاروخ واحدٍ على الأقل، مما أدى إلى تدمير الموقع، وإلحاق أضرار في منازل المواطنين القريبة من المكان. يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يجوب بين الفينة والأخرى أجواء قطاع غزة، وعلى ارتفاعات منخفضة، ويطلق بالونات حرارية مضيئة. ...( وال ) ...