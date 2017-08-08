معيتيق يزور الكلية الجوية ويلتقي آمرها وعدد من ضباطها .

مصراته 08 أغسطس 2017 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق\" مساء اليوم الثلاثاء بزيارة الكلية الجوية بمدينة مصراته، والتقى آمر الكلية، وعدد من ضباطها للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تعيق سير عملها.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد استعرض آمر الكلية والضباط على \" معيتيق\" العوائق، الصعوبات التي تعترضهم، وأكدوا ضرورة دعمها وتفعيل العمل فيها من أجل عودتها لسابق عهدها منارة علمية مشهود لخريجيها بالكفاءة،باعتبارها الكلية المتخصصة في علوم الطيران بليبيا.

كما ناقشوا مع \" معيتيق\" كيفية التنسيق لتسوية الأوضاع الادارية والقانونية للخريجين لدمجهم في القوات الجوية.





....( وال )...