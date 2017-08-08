اجتماع بوزارة الخارجية لوضع اللمسات الاخيرة لتنفيذ اتفاق المصالحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس مساء اليوم الثلاثاء اجتماع ضم عضو المجلس الرئاسي \" عبد السلام كاجمان \" ووزيري الخارجية \" محمد سيالة \" والعمل والتأهيل \" المهدي الورضمي \" ووفدين يمثلا قبيلتي التبو وأولاد سليمان .

ووفقا لمصادر مطلعة فان هذا الاجتماع يهدف الى وضع اللمسات الأخيرة لتنفيد الاتفاق والتواصل مع الحكومة الإيطالية ، من خلال وزارة الخارجية لتنفيذ مراحل المصالحة الشاملة ،وذلك دفعا باتجاه إستقرار أمن الجنوب الليبي ،ووضع آليات لجبر الضرر للطرفين .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيد ومتابعة إتفاق المصالحة بين قبيلتي التبو واولاد سليمان الذي تم في روما بتاريخ 29 مارس 2017 .





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