اجتماع بوزارة الخارجية لوضع اللمسات الاخيرة لتنفيذ اتفاق المصالحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان .
الثلاثاء ، 08- 08- 2017 - 23:29:00
طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس مساء اليوم الثلاثاء اجتماع ضم عضو المجلس الرئاسي \" عبد السلام كاجمان \" ووزيري الخارجية \" محمد سيالة \" والعمل والتأهيل \" المهدي الورضمي \" ووفدين يمثلا قبيلتي التبو وأولاد سليمان .\nووفقا لمصادر مطلعة فان هذا الاجتماع يهدف الى وضع اللمسات الأخيرة لتنفيد الاتفاق والتواصل مع الحكومة الإيطالية ، من خلال وزارة الخارجية لتنفيذ مراحل المصالحة الشاملة ،وذلك دفعا باتجاه إستقرار أمن الجنوب الليبي ،ووضع آليات لجبر الضرر للطرفين .\nويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيد ومتابعة إتفاق المصالحة بين قبيلتي التبو واولاد سليمان الذي تم في روما بتاريخ 29 مارس 2017 .\n\n\n... ( وال )....