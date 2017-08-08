\" معيتيق \" يحضر إحياء الذكرى السادسة لمجزرة ماجر بمدينة زليتن .



زليتن 08 أغسطس 2017 ( وال ) - حضر النائب بالمجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" مساء اليوم الثلاثاء إحياء الذكرى السادسة لمجزرة \" ماجر\" الأليمة بمدينة زليتن التي راح ضحيتها ( 36 ) شهيداَ وعدد ( 51 ) جريحا، وأقامها أهالي الضحايا بحضور عميد البلدية والمسؤولين في المدينة.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أشاد أهالي أسر الضحايا في كلماتهم بزيارة \" معيتيق\" باعتباره أول مسؤول يقوم بزيارة موقع المجزرة ويلتقي الأهالي الذي استعرضوا في كلماتهم حجم الضرر الذي لحق بهم جراء الفاجعة التي ألمت بهم في غياب اهتمام المسؤولين لاستكمال علاج جرحهم، وجبر الضرر لتعويض الأهالي الذين دمرت بيوتهم، وتضمين الضحايا ضمن الشهداء المعتمدين من قبل الحكومة لينال أهاليهم حقوقهم كاملة.

فيما أكد \"معيتيق\" في كلمته بأحقية الأهالي في التعويض‘ وجبر الضرر، واستكمال علاج الجرحى، وما وجوده اليوم بينهم إلا لشعوره بحجم المعاناة التي وقعت عليهم.

ودعا للتصافح بالقلوب قبل الأيادي من أجل لملمة الشمل والمحافظة على ليبيا وحدة واحدة تسع لكل الليبيين.

هذا وقام رفقة عميد البلدية \" مفتاح الحمادي\" ورئيس رابطة أسر ضحايا المجزرة \" محمد الجعرود\" بزيارة معرض الصور الوثائقية التي توضح حجم الفاجعة لأشلاء الضحايا والمنازل المدمرة.



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