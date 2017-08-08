الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي الحرس الرئاسي .

طرابلس 08 أغسطس 2017 ( وال ) - أقيم صباح اليوم الثلاثاء بمعسكر اليرموك بطرابلس، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي الحرس الرئاسي التابع لرئاسة الأركان العامة، بحضور كل من السادة القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي \" فائز السراج\"، والنائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق\" وعضوي المجلس \" محمد عماري زايد\"، و\" أحمد حمزة\" كما حضر الاحتفال رئيس المجلس الأعلى للدولة\" عبدالرحمن السويحلي\"، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ورئيس الحرس الرئاسي العميد\" نجمي الناكوع\" وعدد من ضباط الجيش الليبي.

وقدم الخريجون استعراضاَ عسكرياَ تضمن القفز بالمظلات، وكافة الفنون القتالية والأمنية،

وعقب الاستعراض وإعلان آمر الحرس الرئاسي تخريج الدفعة الأولى أدى الخريجون اليمين القانونية أمام القائد الأعلى للجيش الليبي والسادة النواب أكدو خلاله بأنهم سيكونون حماة للوطن وسيعملون على سلامته وحدة أراضيه، وسيحافظون على شرف المهنة العسكرية، وطاعة مرؤسيهم لتنفيذ المهام الموكلة لهم.





...( وال )...