\" معيتيق \" يزور زليتن ويلتقى المسؤولين فيها .

زليتن 08 أغسطس 2017 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي \" أحمد معيتيق\" ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة لمدينة زليتن التقى خلالها عميد البلدية \" مفتاح الحمادي\" وأعضاء المجلس البلدي الذين استعرضوا على \" معيتيق \" آلية عمل البلدية، والخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف المجالات، ووضعوه في صورة الصعوبات التي تعيق عمل البلدية التي عادت بالسلب في تقديم خدماتها للمواطنين.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تطرقوا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها المدينة لساعات طوال وتداعياته التي طالت المستشفى التعليمي لعدم وجود محطة توليد بالمدينة لسد احتياجاتها من الطاقة.

ومن جهته قام مدير مستشفى زليتن التعليمي بوضع \" معيتيق\" في صورة معاناة المستشفى المتمثلة في نقص الأدوية ومواد التشغيل والمعدات الطبية، وأشار للتأخير في إجراءات إعادة بناء المستشفى بسعة 350 سرير .

وبدورها أعلنت مستشارة النائب للشؤون الخدمية الدكتورة\" هند شوبار\" بأنها متابعة لملف الصحة زليتن، وستقوم بالتواصل مع رئيس لجنة الأزمة بالوزارة وإدارة المستشفى لحلحة كل المشاكل التي تعترض سير عمل فيه .

كما طالب أعضاء المجلس بضرورة منح الصلاحيات للإدارة المحلية للقيام بالمهام الموكلة لها كي تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين بعيدا عن المركزية .

هذا وأعلن \"معيتيق\" للحضور بأن شركة الكهرباء بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لديها خطوات جادة للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في كل مناطق ليبيا، مشيراَ لمحطة أوباري البخارية التي وصلت نسبة الانجاز فيها مراحل متقدمة ،وستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأحمال، وأضاف بأن الشركة ستضع خطة عامة مع شركة \" سيمنيس\" الألمانية نهاية الشهر الجاري من العام 2017 – 2021 متمثلة في إنشاء محطات جديدة وصيانة المتوقفة عن العمل للتغلب على هذه المشكلة بزيادة الانتاج.



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